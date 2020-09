Bolsonaro: ‘Corrupção pra valer é com a família Marinho’

O presidente Jair Bolsonaro fez um duro ataque contra a Rede Globo logo na manhã desta quinta-feira (17). Em seu Twitter, Bolsonaro compartilhou uma reportagem da RecordTV intitulada “O Lado Oculto Do Império: O envolvimento da Globo na corrupção do futebol”.

– Os esquemas bilionários da Globo. Corrupção para valer é com a família Marinho – escreveu na legenda da publicação.

O vídeo divulgado por Bolsonaro traz à tona a denúncia de Sérgio Cabral de que a Rede Globo sabia do esquema de compra de votos para que o Rio de Janeiro fosse escolhido como sede das Olimpíadas de 2016.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 17, 2020

Em depoimento à Polícia Federal, Cabral revelou que teve uma reunião, em agosto de 2009, com João Roberto Marinho, atual vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, no Palácio Guanabara. Marinho se mostrou preocupado com a possibilidade do estado ser sede da competição em 2016. O próprio Cabral então teria garantido a ele que as Olimpíadas seriam do Rio de Janeiro porque o governo e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) atuaram na compra de votos.

Com esta informação privilegiada em mãos, a família Marinho teria empenhado todos os esforços para comprar os direitos de transmissão da competição. Cabral e o então presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, pleitearam pessoalmente junto ao COI para que a Rede Globo tivesse direitos exclusivos sobre a exibição das competições, tanto em canal aberto quanto em canal fechado.

Por Gabriela Doria