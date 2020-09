Bolsonaro critica ‘projetos de ditadores nanicos’ contra a pandemia

Jair Bolsonaro voltou a criticar neste sábado as medidas restritivas de combate à pandemia impostas por prefeitos e governadores.

“Alguns governadores proibiram pousos, alguns fecharam rodovias federais, como no Pará, por exemplo. Tiraram meu poder de resolver as questões como achava que deveria. Que fique a experiência: como alguns me acusam de ditador, os projetos de ditadores nanicos que apareceram Brasil afora, não só nas áreas estaduais, mas nas municipais também. Que fique a experiência dessa pandemia.”

Em sua visita a obras no aeroporto de Congonhas, o presidente disse ainda que os governadores não priorizam a economia.

“Aquele pessoal que dizia no passado, que não era eu, ‘a economia recupera depois’, está na hora de botar a cabeça pra fora e dizer como é que se recupera rapidamente a economia. Sempre falei que era vida e economia. Fui muito criticado. Mas não posso pensar de forma imediata, tenho que pensar lá na frente.”