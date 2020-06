Bolsonaro é a personalidade mais influente nas redes sociais

Um pesquisa divulgada pelo jornal O Globo apontou que o presidente Jair Bolsonaro é a personalidade políticas mais influente nas redes sociais do Brasil atualmente. O ranking foi feito pela empresa Quaest, a pedido do veículo da família Marinho.

A metodologia usou um algoritmo de inteligência artificial que mediu índices de popularidade digital em quatro redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Também foram consultados os buscadores do Google Search e do Youtube, além de pesquisas na Wikipedia.

O algoritmo avaliou seis informações de 15 pessoas influentes nas redes, incluindo políticos, artistas, celebridades e influencers. Foram medidos presença digital (número de redes sociais ativas), fama (público total nas redes e capacidade de crescimento), engajamento (volume de reações e comentários), mobilização (total de compartilhamentos de conteúdos), valência (proporção de reações positivas por reações negativas no Facebook e YouTube) e interesse (volume de buscas por informação no Google, YouTube e Wikipedia).

Jair Bolsonaro liderou o ranking em pelo menos cinco categorias. Ele só ficou atrás no quesito “fama”, que ficou com a cantora Anitta. Já no quesito engajamento, Bolsonaro manteve liderança, seguido do youtuber Felipe Neto. Já quando comparada a proporção entre reações positivas e negativas, Bolsonaro empata com o apresentador Luciano Huck.

De modo geral, Felipe Neto apareceu como segunda personalidade mais influente nas redes sociais. Ele vem seguido por Anitta, que recentemente passou a se posicionar nas redes, assim como o youtuber vem fazendo há algum tempo.

O apresentador Luciano Huck aparece em quarto lugar, também com seu posicionamento contrário a Bolsonaro.

O ex-presidente Lula, que já foi uma das personalidades políticas mais aclamadas nas redes sociais, ficou com o 5º lugar.

