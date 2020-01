Bolsonaro não comenta sobre convite a Regina Duarte

Depois de uma sexta-feira (17) agitada, o presidente Jair Bolsonaro apareceu de moto na saída do Palácio da Alvorada para cumprimentar seus eleitores. Mesmo questionado, ele não falou com a imprensa sobre o convite feito à atriz Regina Duarte para a Secretaria de Cultura no lugar Roberto Alvim.

Mais cedo, Bolsonaro se reuniu no próprio Alvorada, com os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno. A pauta da reunião não foi comentada.

Roberto Alvim foi demitido após um vídeo com referências nazistas em que citou frases de Joseph Goebbels, ministro de Adolf Hitler.

Neste sábado (18), Bolsonaro deve comparecer a um evento, em Brasília, de seu partido, o Aliança Pelo Brasil, para a promoção e coletas de assinaturas.