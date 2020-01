Bolsonaro: “Não sou contra o canabidiol para tratamentos”

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, reinaugurou nesta quarta-feira (15), a base brasileira na Antártida, batizada de Estação Comandante Ferraz, localizada na Ilha Rei Jorge, na Baía do Almirantado. O local, que foi reconstruído com investimentos de 100 milhões de dólares (R$ 417 milhões), sofreu um grave incêndio em 2012, em que duas pessoas morreram e 70% das instalações foram perdidas. A reinauguração aconteceria na terça-feira (14), mas precisou ser adiada em razão do mau tempo.

A nova estrutura, reaberta nesta quarta, abriga 17 laboratórios com projetos de pesquisa e experimentos em diversas disciplinas. O início das pesquisas foi marcado através do lançamento de um balão meteorológico que vai coletar dados da dinâmica atmosférica do local e as interações com a América do Sul.

Mourão, principal representante do governo brasileiro na cerimônia, falou sobre o papel da nova base para o desenvolvimento científico e destacou quais benefícios a nova estação vai trazer.

– O plano de ação da ciência antártica para o Brasil terá melhores condições para desenvolver programas científicos que aumentem a participação brasileira no sistema do trabalho antártico, que envolve além do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Fundação Oswaldo Cruz, de 13 universidades, contando com 250 pesquisadores – comentou o vice-presidente.

A Estação Comandante Ferraz foi criada em 1984 e recebeu ampliações nos anos seguintes, como em 1985, quando passou a ser ocupada durante todo o ano. Em razão de seu trabalho no continente gelado, o Brasil foi incorporado como membro consultivo do Tratado da Antártida, documento que permitiu a liberdade da exploração científica do local.