Bolsonaro nomeia Mario Frias novo secretário de Cultura

Indicação foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União

O presidente Jair Bolsonaro oficializou o nome do ator Mario Frias como secretário especial da Cultura, nesta sexta-feira (19), em edição extra do Diário Oficial da União.

Frias, que tem 48 anos, irá substituir a atriz Regina Duarte, que deixou o comando da secretária há cerca de um mês.

O ator já vinha se aproximando de Jair Bolsonaro desde que o elogiou durante uma aparição na CNN Brasil. Após isso, Frias se reuniu pelo menos duas vezes com Bolsonaro, em almoços no Palácio do Planalto. Em um desses encontros, Bolsonaro fez o convite a Frias, que aceitou na hora.

O Palácio do Planalto ainda não definiu a data para a cerimônia de posse do novo secretário.