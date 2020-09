Bolsonaro participa de solenidade pelo 7 de Setembro

Nesta segunda-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro participou de uma solenidade em comemoração ao Dia da Independência em Brasília, Distrito Federal. O evento deste ano, porém, foi adaptado devido à pandemia do novo coronavírus e não será o desfile cívico-militar tradicional de todos os anos.

No lugar, o presidente e ministros do governo participam de uma cerimônia de execução do Hino Nacional e do Hino da Independência em frente à Esplanada dos Ministérios. A área foi cercada por grades para que não houvesse multidão, mas um grupo de apoiadores do presidente se reuniu no local. Foi permitida a presença de até 800 pessoas.

Bolsonaro chegou ao local em carro aberto, como no desfile da posse, junto com crianças. Ele foi acompanhado por uma comitiva em carros fechados. Depois, foi até o público e cumprimentou os apoiadores.

Na cerimônia também haverá o hasteamento da bandeira e uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça.