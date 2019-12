Bolsonaro recebe alta após passar a noite em observação no HFA

O presidente Jair Bolsonaro foi avaliado pela equipe médica na manhã desta terça-feira (24/12) e teve alta sob orientação de repouso

O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital das Forças Armadas de Brasília (HFAB) na manhã desta terça-feira (24/12) após ter sofrido uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada. De acordo com nota da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, Bolsonaro passou a noite em observação e sem intercorrências.

Continua depois da publicidadeEle foi avaliado pela equipe médica e teve alta sob orientação de repouso. O comboio presidencial deixou a unidade de saúde, que fica no Sudoeste, por volta das 7h da manhã.

O presidente levou um tombo na noite de segunda-feira (23/12), na residência oficial da Presidência da República. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, foi às redes sociais tranquilizar os seguidores sobre o estado de saúde do presidente. “Estamos no hospital, Jair está em observação devido à queda que ele sofreu. Nada grave graças a Deus”, escreveu em seu perfil no Instagram.

Histórico de saúde

No último dia 11, Bolsonaro esteve no Hospital da Força Aérea de Brasília (HFAB), para retirar lesões no rosto e na orelha. Ele também fez uma cauterização de sinais no tórax e no antebraço. Na ocasião, o presidente chegou a dizer que estava investigando a possibilidade de um câncer de pele. No último sábado, ao receber repórteres no Palácio do Alvorada, ele afirmou que os exames não confirmaram a doença.