Bolsonaro se reúne com líderes antes de anunciar prorrogação de auxílio

O presidente Jair Bolsonaro oferece um café da manhã a líderes do Congresso para acertar os últimos ajustes da prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores informais até o final do ano. Ao final do encontro, que acontece no Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira, há expectativa de que Bolsonaro faça o anúncio das quatro novas parcelas do benefício, que devem ser fixadas em R$ 300 no texto que será enviado ao Parlamento, conforme apurou o Broadcast/Estadão. A iniciativa de conversar com os congressistas antes de finalizar a proposta é mais um gesto de aproximação do presidente em relação ao Legislativo.