Bolsonaro sofre acidente doméstico e é levado para hospital das Forças Armadas

O presidente Jair Bolsonaro reconhece que são praticamente nulas as chances de conseguir homologar o seu novo partido, o Aliança pelo Brasil, a tempo de disputar as eleições municipais do ano que vem.

“É muito difícil, não vou me iludir, a chance é 1%”, disse no último sábado (21), em entrevista no Palácio da Alvorada, residência oficial.

Segundo Bolsonaro, não há uma ‘obsessão’ para formar a legenda, e que as eleições municipais de 2020 não têm muita influência nas de 2022.

“Não tenho obsessão para formar o partido. Acho que Deus até me ajuda, você sabe que as eleições municipais não influenciam na próxima”, acrescentou.

Para a legenda Aliança pelo Brasil ser homologada e poder disputar as eleições, ainda será necessária a coleta de cerca de 500 mil assinaturas em pelo menos nove estados.

As rubricas precisam ser validadas, uma a uma, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O prazo para que o partido seja registrado a tempo de disputar as eleições municipais de 2020 termina em março.