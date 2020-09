Bolsonaro terá que passar por cirurgia para retirada de cálculo renal

O presidente Jair Bolsonaro deve passar por uma cirurgia nos próximos dias para extrair um cálculo renal descoberto na noite dessa segunda-feira, 31.

Bolsonaro afirmou que estava sentindo um “incômodo” com certa frequência e procurou um médico do Palácio do Planalto. Ao realizar um exame de ultrassonografia, a “pedra” foi encontrada.

O cálculo não é grande, segundo ele, é um pouco maior que um grão de feijão e deve ser retirado por procedimento cirúrgico simples.

A data da cirurgia ainda não foi marcada, mas o presidente garante que está bem e que deve seguir com a agenda até a realização do procedimento.

Desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2019, Bolsonaro já passou por uma série de cirurgias, devido a um atentado à faca, em 2018, que lhe provocou danos intestinais e uma hemorragia interna grave.

*com informações Portal do Holanda