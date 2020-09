Bombeiros e Hemopa realizam campanha de doação de sangue

Nesta quinta-feira (10), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Coordenaria Estadual de Defesa Civil farão uma campanha de doação de sangue alusiva à Semana da Pátria, no quartel do Comando Geral do CBMPA, em Belém. A ação, que tem parceria da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), irá ocorrer das 8h às 16h.

Com o tema “Na semana da pátria, entre para a tropa da solidariedade”, o evento objetiva arrecadar bolsas de sangue para o Hemopa. A corporação irá mobilizar todos os militares e colaboradores da instituição. A campanha é aberta a qualquer civil interessado nesse ato de solidariedade. Basta chegar ao local no horário indicado.

Quem pode doar? Para doar é preciso estar bem de saúde, ter acima de 50 kg, estar bem alimentado na hora da doação e estar com um documento de identidade original com foto (RG, Carteira de Trabalho ou CNH) e ter idade entre 16 anos a 69 anos. Os jovens de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal.

Serviço: Campanha de doação de sangue Data: 10/09 Horário: 8h às 16h Local: Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará Endereço: Av. Júlio César, 3000 – Marambaia, Belém – PA, 66615-055 Foto: Divulgação