Bonamigo resume frustração por eliminação do Remo: ‘Têm dias que as substituições não dão certo’

O Remo está fora da decisão do Campeonato Paraense mesmo ainda invicto no torneio. O empate em 1 a 1 com a Tuna levou à decisão por pênaltis, vencida pelo rival cruzmaltino por 6 a 5. O técnico Paulo Bonamigo deixou clara a frustração por não disputar o troféu do Parazão.

“É triste, porque uma equipe, com a campanha que faz, com o número de pontos que fez, uma campanha invicta, não perdeu nenhuma partida, sair na parte final da competição, é evidente que é muito frustrante e triste”, lamentou.

“Queria pedir desculpa ao nosso torcedor remista por essa eliminação. Esse grupo, comissão técnica e diretoria são extremamente comprometidos e concentrados para tentar recuperar a hegemonia do futebol paraense”, completou o treinador.

Os azulinos não foram superiores ao adversário, apesar de sair à frente no placar ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, as substituições feitas por Bonamigo acabaram ajudando a Tuna a ter mais volume de jogo.

“Não, a ideia não era a gente baixar bloco. Era oxigenar a equipe, ter jogadores que sabem organizar, que têm bom passe, têm qualidade de jogo para ficar com mais posse de bola, manter agressividade. Mas, realmente, nos últimos dez minutos, não conseguimos esse intento nas trocas”, explicou.

O técnico resumiu que as substituições não funcionaram. “Era o objetivo era, além da oxigenação, buscar um gol que nos daria uma tranquilidade dentro do jogo. E tem dias que as substituições não dão certo”, concluiu Paulo Bonamigo.

Agora, o Leão segue para a disputar do terceiro lugar contra o Castanhal. Ainda está em jogo uma vaga na Copa do Brasil de 2022, que ficará com o vencedor do duelo. As partidas serão nos próximos dois sábado, dias 15 e 22.