Boninho fala sobre possibilidade de antecipar fim do ‘BBB 20’

Na tarde desta segunda-feira (16), a TV Globo teve de tomar uma das medidas mais drásticas até o momento sobre sua programação diante da pandemia do novo coronavírus. O canal decidiu exibir uma reprise de ‘Amor de Mãe’, a partir da semana que vem, no lugar dos capítulos inéditos da trama.

É que, por precaução, as gravações da novela das 9 foram interrompidas, e só restam seis capítulos prontos para serem levados ao ar. De acordo com informações de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os episódios inéditos serão exibidos até sábado (21). A partir da segunda-feira (23), o canal já dará início a uma espécie de resumão da história, que seguirá no ar a depender do status do coronavírus no país.

Cancelamento de Gravações e mudanças da grade

Além de ‘Amor de Mãe’, ‘Salve-se Quem Puder’ e ‘Nos Tempos do Imperador’, a próxima novela das 18h, também tiveram as gravações suspensas. Apenas ‘Éramos Seis’, que se despede no fim do mês, ainda tem filmagens confirmadas. Os trabalhos, entretanto, serão concluídos com o mínimo de pessoas possível, sendo necessários até mesmo ajustes do enredo. A última gravação deve acontecer nesta quarta (18).

O cancelamento de filmagens vem na esteira de uma série de medidas da TV Globo para reduzir o risco de contágio da doença que assola o mundo. A primeira delas foi a retirada das plateias de programas como ‘Domingão do Faustão’, ‘Encontro com Fátima Bernardes’, ‘Altas Horas’, ‘Caldeirão do Huck’ e ‘Big Brother Brasil’. O canal, em seguida, cancelou algumas atrações para dar mais espaço à cobertura jornalística da pandemia. Não serão mais exibidos até segunda ordem, ‘Mais Você’; ‘Globo Esporte’ e ‘Se Joga’. A decisão também visa proteger as equipes.