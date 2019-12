Botafogo sem acordo com Vinícius, do Atlético Mineiro

A Raposa foi ensurdecida pelo Heavy Metal. Nesta quinta-feira, o Liverpool fechou o boxing day com uma incontestável goleada em cima do Leicester por 4 a 0, para abrir vantagem ainda maior na liderança da Premier League. Agora, os Reds abrem 13 pontos de frente para os Foxes, vice-líderes. Quem ainda pode encostar um pouco é o Manchester City, que joga sexta e fica a 11 pontos caso vença seu encontro. Nada de cansaço Jogando com força máxima depois de ter conquistado o Mundial no fim de semana, o Liverpool começou o jogo com tudo e com um minuto de jogo já levou perigo duas vezes. Primeiro em chute de fora de Alexander-Arnold que Schmeichel defendeu. Depois, Mané apareceu sozinho na área, mas mandou para fora. O time de vermelho não demonstrou nenhum sinal de cansaço. Mohamed Salah também teve suas chances. Primeiro, o egípcio arrematou sem direção fora da área. Dentro da área, Salah chegou a tirar Schmeichel do lance, mas, sem ângulo, mandou para fora. O 0 a 0 seguia. Depois da pressão inicial, os Foxes conseguiram respirar e acertaram a marcação. O jogo foi esfriando, mas foi então que o time de Klopp deu o bote: Arnold cruzou da canhota e Firmino apareceu na segunda trave para marcar de cabeça. Mané teve tudo para marcar o segundo pouco depois. O senegalês recebeu enfiada de bola e saiu na cara do gol, mas Schmeichel se agigantou e fechou a meta para, com grande defesa, manter sua equipe viva no jogo. Viva, mas nem tanto. Os Blues foram completamente dominados no restante da primeira parte e mal viram a cor da bola, correndo atrás do rival em todo momento. 1 a 0 ficou até barato para o time de Brendan Rodgers, que não chutou nenhuma vez a gol. Segue o baile (em ritmo de Heavy Metal) O vareio seguiu no segundo tempo e Firmino chegou perto duas vezes de marcar nos primeiros minutos. Na segunda, Schmeichel espalmou a cabeçada do brasileiro e, na sobra, Salah parou no dinamarquês e no travessão. Quando o árbitro viu mão de Söyüncü na área, não teve jeito. James Milner, que havia entrado pouco antes, cobrou o pênalti com classe e tirou de Schmeichel para colocar mais um na conta do Liverpool: 2 a 0. E contando… O terceiro foi um golaço, após uma jogada trabalhada com muita inteligência. Firmino girou na entrada da área e deixou com Milner, que abriu para Arnold. O lateral deu mais uma assistência, dessa vez para Firmino, que apareceu na área e, com muita tranquilidade, mandou para dentro. Não parou por aí: mais uma jogada pela direita e o incrível Arnold apareceu para o arremate depois de abertura de Mané. O chute, forte, rasteiro e cruzado, passou por Schmeichel e morreu no lugar preferido: o fundo da rede. Foi fácil demais para o líder, que caminha cada vez mais sozinho na liderança.