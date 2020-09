BR-316 registra trânsito intenso no sentido da saída de Belém

O Detran estima uma média de 120 carros passando por minuto na barreira de Ananindeua

De acordo com o Departamento de Trânsito do Pará (Detran), o movimento de veículos no sentido de saída da capital segue intenso desde o início da noite desta sexta-feira (4). Responsável pelo trecho que vai do quilômetro 0 ao 18 da BR-316, o órgão estima em torno de 120 carros passando por minuto na barreira de Ananindeua. O maior ponto de lentidão é o Km 7 da rodovia.

Desde a manhã de hoje, o tráfego na saída de Belém já indicava um fluxo maior de veículos. Três acidentes foram registrados até o momento nos 18 primeiros quilômetros da rodovia. Segundo o Detran, em dois deles houve apenas danos materiais; no terceiro, um casal em uma motocicleta sofreu ferimentos leves ao cair no vão entre um ônibus e uma carreta.

Os agentes de fiscalização de órgão prssseguem em ronda pela rodovia para auxiliar no controle do tráfego e garantir a segurança de quem se programou para viajar neste feriadão. É o caso de Francisco Rendeiro, que escolheu Salinas como destino para aproveitar o fim de semana prolongado junto com a esposa.

Pela manhã, O trânsito na saída da cidade também apresentou pontos de lentidão no km 6 da BR-316. Um acidente foi registrado às 10h entre dois veículos de pequeno porte, sem vítimas e apenas com danos materiais.