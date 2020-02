Bragança está sem previsão para ter abastecimento de água.

Dois caminhões pipa e oito bombeiros foram deslocados para o local.

Um incêndio destruiu uma casa e uma estância na entrada da Vila de Ajuruteua, em Bragança, nordeste do estado, neste sábado (16). A população ajudou no combate ao incêndio enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros. Dois caminhões pipa e oito bombeiros foram deslocados para o local.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que por voltas das 19h10, foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em uma pousada de madeira, de um pavimento, na praia de Ajuruteua. Rapidamente as chamas foram controladas, impedindo a propagação do fogo. Os bombeiros informam ainda que não houve vítimas e que as equipes continuam no local realizando rescaldo.