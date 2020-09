Bragantino Clube do Pará recebe reforço para a Série D e vence amistoso contra o Bom Jesus

O Bragantino Clube do Pará segue treinando firme, visando a estreia dentro de casa diante do Vilhenense (RO) pelo Campeonato Brasileiro da Série D 2020. A partida está marcada para o dia 19 de setembro, faltando apenas a definição do local e horário do encontro por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Tubarão do Caeté vem aprimorando a parte física, ao comando de Anderson Oliveira e Glauco Luiz.

O elenco do experiente técnico Cacaio ganhou um reforço durante a semana. Trata-se do volante Emerson, de 22 anos, que vem com uma vasta experiência no futebol, não só brasileiro, como do exterior. O novo membro do Tubarão do Caeté tem passagem pelo Nacional (SP), Hapoel Petah Tikva (Israel), Rio Branco de Venda Nova (ES), FC Porto e AD FAFE (Portugal), Paraná Soccer Technical Center (PR) e CEOV Operário (MT).

“Eu estava no Operário do Mato Grosso. Venho para o Tubarão para ajudar a conquistar o acesso para a Série C. Recebi boas referências do time: um clube que está crescendo no estado do Pará, que tem uma grande torcida; um clube de tradição. O que mais me motivou a vir pra cá foi a crescente do clube que vem tendo no cenário do futebol nacional,” afirmou Emerson, novo volante do Bragantino.

O time foi testado em um amistoso na tarde desta terça-feira (1), no qual enfrentou a equipe do Bom Jesus Esporte Clube em partida realizada na Comunidade da Parada Bom Jesus. O técnico Cacaio fez várias mudanças na equipe titular, buscando a melhor formação do Tubarão do Caeté para a estreia na Série D. O placar magro de 1 a 0 para o Bragantino foi o que menos importou para a comissão técnica, já que a equipe vem passando por alguns testes.

O Bragantino Clube do Pará está no Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, que além do Tubarão do Caeté conta com Atlético (AC), Fast (AM), Galvez (AC), Independente Tucuruí (PA), Rio Branco (AC) e Vilhenense (RO). O grupo de sete equipes vai classificar as quatro melhores para a segunda fase da competição, que já será no formato do chamado mata-mata, em dois confrontos de ida e volta.

Por Fábio Relvas