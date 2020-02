Bragantino enfrenta o Tupi (MG) pela Copa do Brasil Sub-20

Na noite da última quarta-feira (5), mais seis jogos foram disputados, com River-PI, Botafogo, Paraná, ABC-RN, Santa Cruz e Goiás levando a melhor e garantindo vaga na próxima fase da competição.

Confira os resultados:

River-PI 1 x 0 Bahia

No Albertão, em Teresina, o Bahia dominou as ações no primeiro tempo diante do River. Os visitantes criaram a primeira boa chance com Gilberto, que finalizou com perigo e quase balançou as redes. Depois, Clayson e Élber também chegaram perto de marcar. O Galo, que pouco ameaçou, teve a melhor oportunidade no chute de Valdo Bacabal, defendido por Douglas Friedrich. Com o apoio da torcida, o River voltou do intervalo mais atento e quase marcou aos seis minutos, quando Ronald cobrou falta direto para o gol, mas viu a bola desviar na barreira e passar muito perto da trave adversária. O Esquadrão de Aço logo voltou a controlar as ações e ficou perto de marcar com Clayson, parado no goleiro Mondragon, e com Gilberto, que finalizou para fora. No entanto, o Galo acabou levando a melhor aos 43 minutos. Jean Natal cobrou falta e a bola foi direto para a rede: 1 a 0, e classificação garantida para o time piauiense.

Caxias-RS 1 x 1 Botafogo-RJ

Jogando em casa, o Caxias pressionou o Botafogo no Estádio Centenário e criou ótimas chances no primeiro tempo. Logo aos quatro minutos, Vinícius Baiano arriscou de dentro da área e viu Gatito Fernández cair na direita para afastar o perigo. Apesar da blitz grená, o Alvinegro foi quem saiu na frente. Aos 12 minutos, Bruno Nazário cobrou falta da direita, Carli desviou de cabeça, e Pedro Raul completou para o fundo da rede: 1 a 0. Mas, logo depois, aos 17, Carlos Alberto recebeu na entrada da área, se livrou da marcação e acertou belo chute para empatar o jogo. O confronto seguiu equilibrado, com boas chances para os dois lados ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, no entanto, o Caxias até teve mais volume de jogo, mas nenhum dos dois times conseguiu criar boas oportunidades para alterar o marcador. Com a vantagem do empate para o visitante no regulamento, o Botafogo garantiu a classificação para a segunda fase.

Palmas-TO 0 x 2 Paraná

Jogando no Estádio Nilton Santos, o Paraná viu o Palmas pressionar no primeiro tempo, levando perigo em boas finalizações de Marlon e Elenilson, que foram parados no goleiro Alisson. A resposta tricolor saiu aos 32 minutos, quando Thiago Alves aproveitou falha na defesa adversária e abriu o placar. Na volta do intervalo, o Palmas voltou a pressionar nos minutos iniciais, mas o Paraná ampliou aos 23, com mais um gol de Thiago Alves, e se classificou com a vitória por 2 a 0.

Aquidauanense-MS 0 x 1 ABC-RN

Outro visitante que também levou a melhor nesta noite foi o ABC, que enfrentou o Aquidauanense no Estádio Noroeste, em Aquidauana (MS), e venceu por 1 a 0. No primeiro tempo, os donos da casa dominaram as ações e criaram a melhor chance de gol, quando Beleu chutou de perna esquerda da entrada da área e obrigou Rafael a fazer boa defesa. Na etapa complementar, Keverson quase marcou para a equipe do Mato Grosso do Sul, mas Rafael afastou o perigo. O ABC conseguiu equilibrar as jogadas e, aos 33, Igor Goularte mandou uma bomba do meio da rua e acertou o ângulo do goleiro Diego para marcar o gol da classificação do Alvinegro.

Operário-MT 0 x 0 Santa Cruz-PE

Na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Santa Cruz garantiu a classificação ao empatar sem gols com o Operário de Várzea Grande. Após um primeiro tempo sem chances claras para os dois lados, os times voltaram um pouco melhor para a etapa final. Do lado do Santinha, Jeremias cruzou, Mayco Félix escorou de cabeça para Fabiano, que dominou dentro da área, mas acabou finalizando por cima. Já no Operário, João Guilherme quase marcou de falta, aos 31, e Uálisson Pikachu ficou cara a cara com o goleiro adversário, mas mandou para cima e desperdiçou a melhor chance do confronto.

Fast Clube-AM 0 x 2 Goiás

Goiás avançou na Copa do Brasil ao vencer o Fast Clube-AM por 2 a 0, fora de casa

Créditos: Pablo Trindade/AGIF

O último classificado da noite foi o Goiás, que visitou o Fast Clube na Arena da Amazônia e venceu por 2 a 0. Apesar das boas chances criadas no primeiro tempo, o Esmeraldino abriu o placar em Manaus apenas na etapa complementar. Aos sete minutos, Gilberto roubou a bola no campo de defesa e passou para Marcinho, que tocou para Daniel Bessa fazer 1 a 0. O domínio continuou sendo do time goiano, que ampliou aos 42. Daniel Bessa passou para Thalles, que cruzou para o meio da área, onde Marcinho deu números finais à partida.