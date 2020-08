Bragantino vai lançar terceiro uniforme no dia 11 de setembro

A diretoria do Bragantino Clube do Pará já iniciou a pré-venda do terceiro uniforme para a temporada 2020. O lançamento do manto será feito no dia 11 de setembro direto da Arena Boleiros, em Bragança.

O design escolhido e que será lançado no começo de setembro foi desenvolvido pelo Engenheiro de Produção, Alexandre Augusto, de 24 anos que reside na cidade de Belém.

O design do terceiro uniforme representa o luto as mais de 100 mil pessoas vitimadas pelo novo coronavírus no Brasil e ainda, uma homenagem ao manifesto “Vidas Negras Importam”, campanha internacional contra a violência direcionada às pessoas negras.

O designer responsável conta que passou horas pesquisando e desenvolvendo o projeto que além de seguir a temática proposta, tem também como referências as águas do Rio Caeté (mangas) e as fendas branquiais do Tubarão (laterais).

Para fazer a aquisição do novo manto, o torcedor do Bragantino pode se dirigir a sede do clube e garantir o seu manto na pré-venda.