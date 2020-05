O Brasil registrou, nesta quarta-feira, 411.821 casos confirmados do novo coronavírus. Além disso, foram 25.598 mortes no total. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde foram 20.599 casos novos e 1086 óbitos nas últimas 24 horas.

Até ontem eram 391.222 caso registrados e 24.512 mortes notificadas.