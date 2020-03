Brasil chega a mais de 1 mil casos de coronavírus e 18 mortos

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram neste sábado (21) 1.021 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil em 25 estados e no Distrito Federal. No entanto, os números ainda não foram confirmados pelo Ministério da Saúde. São 18 mortos no País, sendo 15 em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. As informações são do G1.

O primeiro caso confirmado no País foi no dia 26 de fevereiro e a primeira morte aconteceu no dia 17 de março. Ambos aconteceram na cidade de São Paulo (SP).

Confira o balanço das secretarias de Saúde:

Estado Secretarias da Saúde Ministério da Saúde AC 7 7 AL 6 5 AP 1 1 AM 7 3 BA 34 33 CE 68 55 DF 87 87 ES 16 13 GO 18 15 MA 1 0 MT 2 1 MS 12 9 MG 38 35 PA 2 2 PB 1 1 PR 36 32 PE 31 30 PI 4 3 RJ 110 109 RN 6 1 RS 56 37 RO 1 1 RR 0 0 SC 51 21 SP 396 396 SE 7 6 TO 2 1 Total 1000 904