Brasil contabiliza 35.930 mortes e 672.846 casos de covid-19

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 904 óbitos e 27.075 novos casos da doença respiratória causada pelo novo coronavírus

Com 904 mortes e 27.075 novos casos da covid-19 nas últimas 24 horas, o Brasil soma 35.930 óbitos e 672.846 infecções pela doença respiratória causada pelo novo coronavírus, segundo informações divulgadas neste sábado (6), pelo Ministério da Saúde.

O Brasil é atualmente o terceiro país com mais mortes contabilizadas em decorrência da covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Em todo o território nacional, 10.209 se recuperaram nas últimas 24 horas. Agora, o número total de curados da doença no Brasil soma 277.149.

Na análise entre os Estados, São Paulo foi novamente responsável pelo maior número de novos casos (5.984) e óbitos (216) pela covid-19. Na sequência aparece o Rio de Janeiro, com 116 mortes. Não registraram novos óbitos os Estados de Roraima e Mato Grosso do Sul.

Desde ontem (6), o governo federal atualizou o portal sobre a covid-19 e passou a divulgar apenas o número de casos e óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Deixaram de ser revelados os índices de letalidade e mortalidade da doença e a taxa de incidência por 100 mil habitantes.

Diante do novo horário de divulgação dos dados, a DPU (Defensoria Pública da União) entrou com um pedido na Justiça Federal de São Paulo para obrigar o Ministério da Saúde a divulgar atualizações integrais do avanço dos casos e mortes da covid-19 até às 19h.