Brasil e Estados Unidos debatem parcerias em ciência e tecnologia

Os jogadores de Call of Duty: Modern Warfare vinham aguardando por um modo battle royale há bastante tempo e, depois de inúmeros rumores afirmarem que o anúncio era iminente, a Activision enfim decidiu acabar com o mistério. Senhoras e senhores, conheçam o Call Of Duty: Warzone.

Conforme vinha sendo especulado por alguns veículos de imprensa, o modo funcionará de maneira independente, o que significa que não teremos que comprar o Modern Warfare para nos divertirmos. Além disso, um detalhe que torna esta revelação ainda mais interessante é o fato de que o Call Of Duty: Warzone será distribuído gratuitamente, com as microtransações sendo a maneira como a editora lucrará com o jogo.

Suportando até 150 jogadores por partida, o título contará com dois modos: o famoso batlle royale, onde seremos jogados num enorme mapa e com equipes formadas por até três pessoas lutando para saber qual será a única sobrevivente; e outro chamado Plunder, onde o nosso objetivo será coletar a maior quantidade possível de dinheiro.

De acordo com a Activision, as maneiras de ganharmos dinheiro no novo modo será coletando-o no cenário, roubando outros jogadores ou realizando contratos que estarão disponíveis durante as partidas. A promessa é de que teremos uma boa variedade desses objetivos para cumprirmos, como por exemplo proteger um local ou abrir caixas de suprimento.

Vale dizer que ao menos por enquanto teremos acesso a apenas um mapa para ambos os modos e segundo a editora, o lugar conhecido como Verdansk pode ser descrito como “uma enorme cidade com múltiplas zonas nomeadas e com bem mais que 300 pontos de interesse.” Já para explorar a região contaremos com cinco tipos diferentes de veículos, que vão desde ATVs a helicópteros.

Quanto as novidades em termos de jogabilidade, aquela que mais chamou a minha atenção atende pelo nome Gulag. Graças a essa mecânica, sempre que um jogador for abatido pela primeira vez ele será capturado como um “Prisioneiro da Warzone”, o que significa que terá a oportunidade de voltar à partida caso consiga derrotar outra pessoa numa disputa 1×1. Além disso, os membros de uma equipe poderão ressuscitar um companheiro abatido, bastando terem que gastar a moeda obtida no jogo nas Estações de Compras.

Abaixo, você confere um vídeo com pouco mais de 10 minutos da jogabilidade do Call Of Duty: Warzone e embora não deva demorar muito para a Activision tirá-lo do ar, a boa noticia é que não teremos que esperar muito para testarmos esse battle royale. Isso porque o seu lançamento está confirmado para acontecer amanhã (10), a partir das 14h (no horário de Brasília), com o jogo contando com versões para PC, PlayStation 4 e Xbox One — inclusive com suporte a cross-play!

É claro que apenas um nome não é suficiente para garantir o sucesso de um jogo, ainda mais num mercado tão concorrido quanto o dos battle royales. Porém, é inegável que o poder de uma marca como a Call of Duty deverá atrair a atenção de muitas pessoas e se a Activision tiver conseguido implementar um sistema de microtransações que não seja muito abusivo, acredito que o Warzone tenha tudo para se tornar uma nova febre da indústria.