Brasil ultrapassa marca de 153.833 pessoas recuperadas do novo coronavírus

O Brasil alcançou a marca de 153.833 pessoas recuperadas do novo coronavírus no país. O dados somam todos os infectados pela doença, desde 26 de fevereiro, que conseguiram se recuperar.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, o número corresponde a 41% do total de 374.898 casos confirmados. No grupo estão todas as pessoas diagnosticadas com a covid-19 que passaram pelos 14 dias de quarentena e os pacientes que receberam alta hospitalar.

No Brasil, há 23.473 óbitos confirmados e mais 3.472 mortes sob investigação.