Brasil vence Bolívia e avança à fase final do pré-olímpico

O Palmeiras deverá ter uma formação alternativa para o confronto desta quarta-feira (29), às 19h15, contra o Oeste, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

No treinamento da véspera da partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo treinou uma formação com reservas, sem Felipe Melo, Dudu e Luiz Adriano.

São quatro mudanças na comparação com o time que atuou nas duas primeiras rodadas do estadual. No setor de defesa, Luan entrou na vaga de Felipe Melo, que correu em volta do gramado durante o treinamento desta terça (28).

No meio, Zé Rafael apareceu como volante ao lado de Ramires, reforçando a ideia de Luxemburgo em relação ao novo posicionamento do meia no time. O jogador é um dos símbolos das alternativas criadas pelo veterano treinador para a equipe de 2020.

Gabriel Menino, que começou o Paulista como titular, acabou deslocado para o time reserva e deve ser opção no banco para o treinador.

Na criação, Gustavo Scarpa atuou aberto pelo lado direito na vaga de Dudu, enquanto Willian foi a referência no lugar de Luiz Adriano.

A dupla poupada do ataque realizou uma atividade na parte interna da Academia de Futebol enquanto os companheiros participavam de treino coletivo.

A última atividade antes da partida válida pela terceira rodada ainda teve o volante Bruno Henrique pela primeira vez no gramado depois de ter sido diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita.

O camisa 19 começou o trabalho de transição física em campo, o último antes dos trabalhos com bola que o colocam novamente à disposição da comissão técnica. Em virtude do problema físico, Bruno Henrique ainda não atuou no Paulista.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Zé Rafael e Ramires; Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Gabriel Verón; Willian.

OESTE

Caíque França; Éder Sciola, Sidimar e Bruno Bispo, Rael; Betinho, Matheus Jussa e Frabício Oya; Roberto, Bruno Gonçalves e Mazinho. T.: Renan Freitas

Estádio: Pacaembu, em São Paulo (SP)

Horário: 19h15 desta quarta-feira

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)