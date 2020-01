Brasileiro paga mais de R$ 700 por ano para ter conta e cartão

O gasto para manter a conta corrente e o cartão de crédito pode passar de R$ 700 por ano. Um levantamento feito pelo aplicativo de gestão financeira e curadoria de produtos Guiabolso mostrou o valor médio que o brasileiro desembolsou em 2019 pelos serviços bancários.

A pesquisa analisou os ganhos e gastos de 151.942 usuários de todas as regiões do país. Só para manutenção da conta e do cartão o valor chegou a R$ 715,36.

“O levantamento mostra que as pessoas pagam um valor alto, muitas vezes sem saber o porquê, sem ter informação ou conhecer o pacote, deixando de utilizar os benefícios”, afirma o diretor de produto e tecnologia do Guiabolso, Julio Duram

“O ideal é analisar o produto bancário, levando em conta a frequência com que se usa cada serviço e os seus benefícios. Às vezes, a pessoa paga, mas é recompensada com outras vantagens como cash back, pontos ou milhas de viagem”, diz Duram. “Em todo caso, é importante sempre avaliar as opções, inclusive as oferecidas por fintechs e bancos digitais, que costumam ser mais baratas”, recomenda.

Os gatos

Em média, as pessoas pagaram R$ 375,97 para manter a conta corrente ativa em 2019, o que dá um valor mensal de pouco mais de R$ 31.

O estudo também constatou que no caso dos extratos bancários o valor médio anual que saiu do bolso dos pesquisados foi de pouco mais de R$ 6. Neste caso, a pessoa pode ter pagado pelo extrato bancário por ter ultrapassado o limite permitido no pacote bancário ou mesmo por usar uma conta essencial gratuita, que permite apenas dois extratos sem cobrança por mês.



Já com a anuidade do cartão de crédito, a despesa média dos usuários ficou em R$ 339,34 por ano.

A soma geral das cinco variáveis incluídas na pesquisa revela um total de R$ 34 milhões gastos em tarifas bancárias pelas mais de 150 mil pessoas pesquisas.

Arte/R7

Para economizar

O diretor do Guiabolso ainda destaca a economia que pode ser conseguida ao deixar de pagar mensalmente pela manutenção da conta e cartão de crédito. “Só nesses dois serviços, já seriam R$ 715, um valor considerável. As pessoas ficam felizes quando saem notícias do saque do FGTs, por exemplo, mas sempre vale lembrar que elas podem ‘ganhar’ dinheiro fazendo algumas trocas”, afirma.

A orientação de Duram é conhecer o que cada pacote oferece, analisar o que a pessoa precisa ou que vai usar de cada serviço, e avaliar outras opções do banco e do mercado. O mesmo vale para o cartão de crédito. “O cliente paga anuidade para ter o serviço e não utiliza. É importante analisar os benefícios oferecidos”, conclui.

Por: Ana Vinhas