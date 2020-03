Brasileiro surpreende e pede para deixar o UFC após quase dez anos

Pedrinho voltará a jogar pelo Corinthians; clube tenta agilizar seguro para colocá-lo em condição até domingo

Pedrinho voltará a ficar à disposição de Tiago Nunes, ao menos, até o término da participação do Corinthians no Paulista. O Meu Timão apurou que a decisão do Benfica foi confirmada nesta terça-feira diretamente ao estafe do jogador, que realizou exames médicos em Lisboa para assinar um vínculo de cinco anos com o clube português. Os dirigentes do Corinthians já estão avisados.

Os dirigentes do Benfica entenderam que seria um equívoco trazer o jogador e deixá-lo sem atuar. Ainda é possível que esse período de ‘quarentena’ de Pedrinho no Corinthians seja estendido até a abertura da janela de transferências internacionais no início de julho, mas isso ainda dependeria de novas conversas entre os clubes e seu estafe.

A decisão dos portugueses traz alívio à diretoria do Corinthians, ao técnico Tiago Nunes, a todo estafe e ao próprio Pedrinho. Todos sempre acreditaram que o melhor caminho era se manter em atividade dentro do futebol brasileiro. Ao menos por mais esse período.

A dúvida que fica agora é sobre a possibilidade de um seguro para que Pedrinho treine normalmente com os demais companheiros no CT e, claro, participe dos jogos oficiais – faltam três para o fim da primeira fase do Paulista. A definição será entre vendedor (Corinthians) e comprador (Benfica).

O seguro garantiria um ressarcimento ao Corinthians em caso de quebra do acordo com o Benfica por conta de qualquer lesão mais grave do jovem, de 21 anos. Antony, meia-atacante do São Paulo vendido ao Ajax-HOL, por exemplo, treinou separado até que a documentação estivesse assinada.

De acordo com as pessoas envolvidas na transação entre Benfica e Corinthians, o clube português desembolsará € 20 milhões (R$ 104 milhões) por Pedrinho. O Corinthians ficará com 70% do valor, enquanto os outros 30% da bolada pertencerão ao atleta e a seu agente (Will Dantas).

Vale lembrar que ficou acordado ainda um valor de € 2 milhões (R$ 10,4 milhões) por metas a serem batidas no Benfica. Artilharia, assistências, convocações para as seleções nacionais e troféus conquistados, normalmente, são os objetivos a serem cumpridos.