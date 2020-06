Brasileiro tem mais confiança em Bolsonaro que em Bonner

Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas avaliou que o brasileiro confia mais no presidente Jair Bolsonaro do que no apresentador do Jornal Nacional, William Bonner. A pesquisa, encomendada pelo Diário do Poder e para a coluna de Cláudio Humberto no JC Online, indicou que Bolsonaro foi escolhido por 37,9% dos entrevistados na pergunta sobre quem merecia mais credibilidade entre os dois.

Por outro lado, o jornalista da Globo recebeu 32,6% dos votos. Já o percentual daqueles que não escolheram nenhum dos dois foi de 25,1%, enquanto outros 4,4% disseram não saber. A pesquisa ouviu 2.390 pessoas em todo o país.

Entre os homens, Bolsonaro recebeu 42,9% dos votos como a figura de maior credibilidade contra 31,2% de Bonner. É a maior diferença de toda a pesquisa. Entre as mulheres, a vantagem de William Bonner soma 0,3% e apresenta um empate técnico com 33,8% para o global e 33,5% para Bolsonaro.

Em um recorte regional, o jornalista da Globo vence a disputa entre os entrevistados do Nordeste: 39,6% de confiança, contra 30,1% de Bolsonaro, mas o presidente da República vence em todos os outros recortes da pesquisa, o que mostra que o chefe do Executivo, ao contrário do que algumas pesquisas de satisfação com o governo apontam, segue com boa aceitação pelo país.