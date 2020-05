Brasileiros criam petição por impeachment de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes foi alvo de uma petição online que visa recolher assinaturas para avançar com o pedido de impeachment do ministro. Em poucas horas, o documento já alcançou mais de 40 mil assinaturas.

A petição online traz também uma nota de repúdio às decisões que Moraes tem tomado no STF, sobretudo a como o ministro tem conduzido o inquérito das fake news.

– O povo brasileiro repudia a tentativa de censura do ministro Alexandre de Moraes que, de forma ilegal, se acha no direito de apontar o que é verdadeiro e o que é falso baseado em sua própria ideologia – destaca a nota.

O documento segue afirmando que o inquérito da fake news “poderia ter sido sério, se o jornal Folha de São Paulo fosse punido após acusar o presidente de proliferar notícias falsas via WhatsApp, tendo sido provado em setembro pelo TSE sua inocência”.

Os autores da nota também acusam Moraes de “violar o sistema acusatório” a partir do momento em que toma o lugar de investigação que cabe ao Ministério Público e às Polícias. Moraes também é acusado de não seguir as normas estabelecidas na Constituição.

Leia a petição completa aqui.