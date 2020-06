Brasileiros desenvolvem teste mais rápido e mais barato para Covid-19

O Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) desenvolveram um novo teste de diagnóstico da Covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-Cov-2. O procedimento emprega uma técnica chamada Elisa, em referência a abreviação de “enzyme-linked immunosorbent assay”, que já é utilizada para detectar infecções de HIV.

De acordo com informações da Agência Brasil, além de rápido, o novo método é mais barato que o RT-PCR, exame considerado o mais eficaz para diagnóstico da Covid-19. O Elisa fornece resultados a partir da análise de anticorpos no sangue do paciente, mas diferente de testes rápidos, ele pode ser conduzido somente em laboratório e é muito menos suscetível a sofrer interferências de outras infecções.

“No caso do Elisa, de metodologia completamente diferente [em relação aos testes rápidos], tira-se uma amostra de sangue maior, precisa-se de 1 mililitro, pelo menos. Então, é necessária uma agulha para coletar o sangue. O processo de detecção da presença do anticorpo é muito mais sensível”, diz Santuza Ribeiro, a coordenadora do CT Vacinas, nome dado ao núcleo formado por pesquisadores da UFMG e da Fiocruz.

O teste já obteve validações iniciais, mas ainda aguarda a certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).