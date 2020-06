Brasileiros na lista dos piores negócios da Premier Leagu; Kleberson, Jô, André Santos…

Jornal britânico faz ranking das 20 contratações mais fracassadas na história recente da Premier League; Português no topo

“Flop”, no linguajar do futebol inglês, designa jogadores que não deram certo ou que nem de longe corresponderam às expectativas de quando foram contratados. E o jornal inglês “Daily Mirror” fez uma lista dos 20 maiores flops, ou fracassos numa tradução livre, da história da Premier League. E com quatro brasileiros.

O primeiro lugar geral fica por conta do meia-atacante português Bebé, contratado por oito milhões de euros em 2010 pelo Manchester United junto ao Vitória de Guimarães.

O brasileiro melhor “colocado”, se é que pode se chamar alguém de “melhor” numa lista como essa, é Kleberson. O pentacampeão aparece na oitava posição após ter sido contratado também pelo Manchester United por 8,5 milhões em 2003 junto ao Athletico-PR e apontado como novo Roy Keane. Apresentado ao lado de Cristiano Ronaldo, então apenas uma promessa, Kleberson fez apenas 30 partidas pelos Red Devils antes de se transferir para o Besiktas.

Depois aparece o atacante Jô. O ex-corintiano foi comprado pelo 18 milhões de libras em 2009 pelo Manchester City, um recorde para o clube que ainda não havia sido adquirido pelo Sheik Mansour. Toda essa grana virou apenas um gol em 21 jogos de Premier League disputados com a camisa do City pelo atacante em três temporadas.

Jô teve rápida passagem pelo Manchester City — Foto: GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images

Desconhecido no Brasil, Afonso Alves foi convocado por Dunga em 2007 para a seleção brasileira jogando pelo modesto Heerenveen, onde fazia gol a torto e a direito. No ano seguinte, foi comprado pelo Middlesbrough por 14 milhões de euros. No clube do Norte da Inglaterra, foi mal e fez parte do time que caiu párea segundona na temporada 2008/2009.

Afonso Alves: xodó de Dunga em 2007, flop no Boro em 2008 — Foto: AFP

Em 16º está o lateral-esquerdo André Santos, que foi contratado na janela do verão europeu de 2011 junto ao Fenerbahçe por 7 milhões de libras. Nos Gunners, 23 jogos apenas, dois gols, empréstimo ao Grêmio e saída em 2013 para o Flamengo.

A lista dos 20 piores negócios da Premier League

1.Bebé (Manchester United)

2.Ali Dia (Southampton)

3.Andy Carroll (Liverpool)

4.Michael Owen (Newcastle)

5.Adrian Mutu (Chelsea)

6.Eliaquim Mangala (Manchester City)

7.Andriy Shevchenko (Chelsea)

8.Kleberson (Manchester United)

9.Jack Rodwell (Sunderland)

10.Tomas Brolin (Leeds)

11.Jô (Manchester City)

12.Roberto Soldado (Tottenham)

13.Massimo Taibi (Manchester United)

14.Afonso Alves (Middlesbrough)

15.Andy van der Meyde (Everton)

16.André Santos (Arsenal)

17.Kostas Mitroglou (Fulham)

18.Corrado Grabbi (Blackburn)

19.Ricky Van Wolfswinkel (Norwich)

20.Marco Boogers (West Ham)

André Santos recebe abraço de Van Persie num jogo entre Arsenal e Manchester United — Foto: Getty Images

Bebé, pior contratação da história da Premier League segundo jornal Daily Mirror — Foto: Getty Images