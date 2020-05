BREVES: Epicentro da pandemia no Marajó, mas juiz indefere pedido de lockdown

Apesar de o município de Breves, no Arquipélago do Marajó, ser o epicentro da pandemia do coronavírus na região, com um quarto da população contaminada, o juiz da 1ª Vara daquela comarca, Enguellyes Lucena, indeferiu liminar em pedido de tutela antecipada que requeria o lockdown ( bloqueio total) na cidade e a suspensão do decreto municipal que autoriza o funcionamento de parte do comércio.

Na ação civil pública, o Ministério Público alegou que o decreto não apresentou motivos baseados em análise técnicas e científica. A decisão judicial foi publicada ontem, 28.

Na decisão, o magistrado afirma que o decreto municipal 058/2020 tem vigência até 31 de maio e conforme artigo 4º, “poderá ser revisto a qualquer tempo”. Ressaltou que na quarta-feira, 27, o prefeito publicou o decreto nº. 060/2020, visando conter o fluxo e aglomeração de pessoas na avenida Presidente Getúlio, entre a avenida Rio Branco e a rua Magalhães Barata.

O novo decreto proíbe a circulação de caminhões, tratores, carros, motos ou qualquer outro veículo automotor, no período de 27 a 31 de maio, das 8h às 12h, liberando a retirada de cargas a partir das 13:00hs, horário em que o comércio local já se encontra fechado.

O juiz Enguellyes Torres considerou que o secretário municipal de saúde apresentou relatório da Secretaria de Saúde de Breves, afirmando que houve uma diminuição de ocupação hospitalar, com queda de 100% para 70% de ocupação dos leitos.

“O que demonstra que o município vem tomando as cautelas necessárias no combate à Covid-19, fazendo os ajustes pertinentes, pontual e gradual no que tange à restrição de circulação de pessoas, inclusive apontando diminuição na taxa de ocupação dos leitos. Nesse contexto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra precoce e desmotivada, sem dados concretos e atualizados que apontem omissão e/ou ineficiência do município na gestão de enfrentamento à Covid-19. Nesse cenário de pandemia se mostra relevante manter a segurança jurídica. Por isso, em situações tais, as manifestações do Poder Judiciário deverão conter a insígnia da prudência”, diz a decisão.

O município de Breves apresentou manifestação quanto ao pedido liminar e apresentou boletim epidemiológico atualizado até 26 de maio. Alegou que pelos gráficos retirados do site Monitoramento Covid-19 Breves-PA, observou a diminuição dos casos novos por data de notificação, do histórico de casos acumulados, de número de óbitos por data da notificação e histórico de número de acumulados.

A municipalidade esclareceu que a administração pública editou decreto após ouvir técnicos da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária. Argumentou que o município determinou a abertura gradual e em horário bastante restrito do comércio local e que o decreto tem data de validade, podendo ser revisto a qualquer tempo.