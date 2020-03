Briga de Silvio de Abreu e Stenio Garcia pode ter sido motivada por bilhete em papel de pão

Mulher do ator diz que desavença do passado fez com que marido perdesse espaço na Globo

Um bilhete escrito em um pedaço de papel de pão pode ter sido o motivo do desentendimento entre Silvio de Abreu e Stenio Garcia, que não marca presença na teledramaturgia da Globo desde 2012, quando atuou em “Salve Jorge”, novela de Gloria Perez.

A mulher do ator, a também atriz Mari Saade, afirma que seu marido teria sido prejudicado desde que a direção artística da emissora passou de Manoel Martins para Silvio, que “odeia o Stenio e guarda esse rancor desde 1968”. A declaração foi dada à coluna da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

De acordo com Mari, Silvio teria tomado as dores da ex-mulher de Stenio, Cleyde Yáconis, a quem o autor idolatrava: “Quando Stenio era casado com ela, ele não saía do camarim dela. Stenio até achava que ele queria ter sido o marido dela, mas era admiração mesmo”.

Marilene mostra o marido de sunga Reprodução/Instagram/mari_saade

Tudo isso por causa da forma imatura como Stenio terminou com Cleyde, após dez anos de casamento. “ Stenio largou Cleyde sem avisar, deixando um bilhete num papel de pão, porque era um homem novo e, por isso, covarde. A irmã da Cleyde havia sofrido um aneurisma e veio a falecer. Stenio fez tudo errado, na hora errada, com a melhor mulher que ele teve”, contou Mari, que garantiu que ele se arrependeu amargamente, pediu desculpas e foi perdoado pela ex.

Ainda segundo a atriz, Silvio de Abreu teria tentado brecar a escalação de Stenio ​para a novela “Torre de Babel” (1998-1999). “Houve discussão e fofoca nos bastidores e até eu, que fazia uma personagem, fiquei sabendo.”

"Depois de muita discussão, Silvio ligou para a Cleyde para contar que o Manga queria colocar o Stenio. Disse que tinha estourado o orçamento e precisava ser um ator da casa. Cleyde falou 'imagina, Stenio é um ótimo colega de trabalho'. E assim Stenio entrou na novela e eu o conheci", finalizou.