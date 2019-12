Bruna Marquezine descobre gravidez de Giovanna Ewbank pela internet e reage

Larissa Manoela já está de casa nova! A artista se despediu oficialmente do SBT e assinou contrato com a Globo. E se vocês achavam mesmo que ela ficaria um tempo na geladeira, se enganaram: a musa já está confirmada como protagonista de uma novela das 18h que deve estrear no primeiro semestre de 2020, segundo o colunista Fernando Oliveira. QUEREMOS!

Segundo a publicação, Larissa e a produção da Globo já acordaram tudo e as gravações para a nova novela aconteceriam depois que a artista estrelasse seu filme na Netflix. A trama, que é assinada por Alessandra Poggi e deve se chamar “Além da Ilusão”, abordará o tema “dinheiro não traz felicidade” e se passará no interior do Rio de Janeiro. É muito provavel que a obra estreie depois de “Nos Tempos do Imperador”, novela que substituirá “Éramos Seis”, que está sendo transmitida atualmente.

Larissa já tinha falado anteriormente que sentiria falta do SBT, mas que estava de cabeça livre e leve para novos trabalhos: “Vou sentir saudades, mas sempre soube que os meus trabalhos teriam início, meio e fim. Há essa vontade de crescer, estar disponível e aberta para novas oportunidades”, disse em entrevista recente. Além disso, a artista já tinha aparecido na Globo outras vezes, como no programa do Pedro Bial e no “Encontro com Fátima Bernardes”. Desejamos muita sorte e alegria para a Larissa nessa nova jornada!

Choro

Larissa já tinha mostrado que está com o coração na mão por se despedir de sua antiga ~casa. Nas últimas gravações de sua personagem em “As Aventuras de Poliana”, a musa chorou e se despediu de Mirella e, claro, de todo o elenco e produção da trama: “Obrigada pelos ensinamentos, pela troca, pelos toques e conselhos, pelo crescimento, pela ajuda, pelo cuidado, pelo zelo, pelo amor, carinho e respeito. Obrigada por terem me acolhido e terem feito do meu trabalho aqui dentro o melhor que eu poderia ter. Cresci, aprendi, evolui e agora saio daqui com a sensação de missão cumprida. De que cumpri meu dever e meu trabalho ao lado de pessoas que somam em tudo que fui, sou e quero me tornar”, disse aos colegas de trabalho. Ai, deu até um aperto no coração… Mas vai ficar tudo muito bem, né?! <3