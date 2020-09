Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank festejam ‘mesversário’ de Zyan: ‘Era a pecinha que faltava’

Apresentadora compartilhou clique fofo do caçula com os irmãos mais velhos, Titi e Bless, e ainda mostrou detalhes da festinha em casa; o pai também fez homenagem

Zyan completou dois meses nesta terça-feira, 8/9, e ganhou festinha da família. Giovanna Ewbank compartilhou clique cheio de amor do caçula com os irmãos, Titi e Bless, e mais detalhes da comemoração, que teve direito a bolo e docinhos com o tema dinossauro.

“Hoje meu pingo faz 2 meses! 🦖🌈✨💗 Meu Deus, como pode esse amor tão profundo que sinto por você crescer todo dia mais? Nossa família é ainda mais completa e feliz com a sua chegada, meu amor. Você era a pecinha que faltava, e a cada sorriso seu essa casa se enche de mais amor, alegria e gargalhadas! 😌 Nós te amamos muito!💗 #ZYAN #mesversario”, declarou a mamãe, toda orgulhosa.

Bruno Gagliasso também declarou sua paixão pelo caçula — Foto: Reprodução/Instagram

Bruno Gagliasso também fez uma homenagem para o pequeno: “Você me olha e eu entendo tudo. Eu te olho e você sorri. Você aguça meus sentidos, me conecta ao mais íntimo e mostra um universo inteiro só com o olhar.”

“Entre sorrisos, choros, colos, banhos e fraldas, a gente se reconhece, se fortalece e faz o dia ganhar ainda mais vida. São dois meses da mais pura e louca alegria que transformou tudo ao redor. As cores, os significados, as palavras, o amor, os irmãos, a mãe, o homem que eu sou. Te amamos, meu filho. #2meses #zyan.”

Detalhes da festinha de Zyan — Foto: Reprodução/Instagram