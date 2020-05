Buraco em rua provoca morte de motociclista no centro de Canaã dos Carajás

Um acidente aconteceu por volta das 17h30 desta sexta-feira (29) no centro de Canaã dos Carajás, na divisa entre os bairros Park Shalon e Vale Verde. Segundo os agentes de trânsito do município, um ônibus de empresa terceirizada teria desviado de um buraco e atingido um motociclista que trafegava ao lado.

“O veículo colidiu com a moto e a arremessou para o meio fio. O condutor, José Wallisson Costa da Silva, que no momento teria tentado uma ultrapassagem, caiu e acabou esmagado pela roda traseira do coletivo”, explicou a equipe da Secretaria de Trânsito, composta pelos agentes Elielson, Leão e Maikon.

Logo após a colisão, o motorista do ônibus fugiu do local do acidente com medo de ser linchado por populares, mas depois retornou junto com uma técnica de segurança no trabalho da empresa e resolveu se apresentar à polícia. A moto pop branca e o ônibus foram apreendidos e levados para a delegacia. O motorista do coletivo também foi conduzido para prestar depoimento.

O perigo provocado pelo buraco grande e profundo na rua já havia sido denunciado por moradores do local.

O orçamento da Secretaria de Obras de Canaã para 2020 ultrapassa os 300 milhões de reais e a cidade tem uma usina própria de asfalto.

Por Nyelsen Martins