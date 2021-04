Butantan diz que Anvisa libera teste de soro anticovid em humanos

O Instituto Butantan confirmou na noite desta sexta-feira (2) que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou os testes em humanos do soro anticovid.

O composto, desenvolvido pelos cientistas do Instituto Butantan — plasma com anticorpos produzidos por cavalos, que está sendo estudado e desenvolvido para diminuir os efeitos da doença nas pessoas infectadas que estão com sintomas graves —, começará a ser testado em humanos ainda no mês de abril.

A Anvisa solicitou ao Instituto Butantan alguns documentos complementares sobre o soro e toda a documentação foi entregue na última quinta-feira (1).

O teste em humanos será feito em adultos que se infectaram recentemente pelo coronavírus, cujos sintomas da doença estejam no começo.

Marcos Rosendo, da Agência Record

Foto: UESLEI MARCELINO/REUTERS

Fonte: r7