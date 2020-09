Cabo da PM e esposa morrem em acidente na rod. PA-151

Filhos do casal foram socorridos.

Um cabo do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), da Polícia Militar, e a esposa morreram em um acidente de trânsito na rod. PA-151, nas proximidades do km 14, na manhã deste sábado, em Abaetetuba, nordeste do Pará.

Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 6h20 e foi informado ao 31º Batalhão da PM.

O carro da família teria colidido com outro carro de passeio e um caminhão, ainda segundo a Polícia. O casal acabou ficando preso nas ferragens e morreu no local.

De acordo com a PM, os filhos do policial foram socorridos e levados até uma Unidade de Pronto Atendimento. O estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

Esta matéria está sendo atualizada.

Acidente na PA-151. — Foto: Reprodução