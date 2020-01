Caixa anuncia medidas de apoio a Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro

Ações envolvem atendimento ampliado, isenção de cestas de serviços e mais prazo para pagamentos de parcelas de contratos

A CAIXA anunciou nesta terça-feira (28) diversas medidas em apoio a Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, devido às fortes chuvas nos estados. O objetivo é ajudar moradores das áreas atingidas, assim como empresas e clientes do banco.

A CAIXA dará isenção de cesta de serviços por 3 meses, de forma automática, para clientes moradores das áreas atingidas. O banco disponibiliza ainda outros benefícios que poderão ser solicitados, como pausa especial de até 60 dias nas operações de Penhor, CDC e Crédito Pessoal e até 60 dias de carência para a 1ª parcela em novos contratos. No Crédito Consignado, as recontratações da operação serão sem a geração de parcela no mês.

Para as empresas, a CAIXA tem orçamento para contratação de operações com recursos PIS a 0,83% a.m. + TR sem IOF; Capital de Giro a 1,19% a.m., e prazo de até 36 meses; pausa de até 3 meses nos produtos de crédito Pessoa Jurídica e Produto de Investimento para aquisição de máquinas e equipamentos com carência de 06 meses e taxa de 1,10% a.m..

Nos contratos habitacionais, a CAIXA oferece pausa estendida por até 90 dias no pagamento das parcelas de financiamentos habitacionais; renegociação para incorporação das prestações no saldo devedor dos clientes inadimplentes e apoio para elaboração do trabalho social e engenharia. As unidades da CAIXA darão suporte aos clientes para acionamento de seguro habitacional e procedimento de pagamento de indenizações de forma imediata.

Atendimento:

Além de estender o horário de atendimento das agências, a CAIXA vai deslocar os Caminhões-agência do banco, que trarão reforço para o atendimento bancário nas cidades. O banco também fará remanejamento de empregados com base na demanda por atendimento e negócios em cada localidade, conforme a necessidade.