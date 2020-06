Caixa de som Sony: veja sete modelos da marca à venda no Brasil em 2020

Speakers prometem bom custo-benefício e alto desempenho para ouvir músicas

Há diversas opções de caixa de som da Sony à venda no Brasil. Apesar de descontinuados pela marca no país, os speakers aparecem com preços a partir de R$ 429,38 e prometem bater de frente com modelos de rivais como JBL, Xiaomi, Multilaser e Philco. As caixinhas da fabricante japonesa prometem graves reforçados, boa autonomia e alta qualidade de som para diferentes tipos de uso.

Confira a seguir as sete opçoes da Sony que estão disponíveis para comprar no Brasil em 2020 e saiba qual delas é melhor para você. Vale ressaltar que os preços são de responsabilidade das lojas online e podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio.

Caixas de som da Sony possuem resistência à prova d’água e prometem alta qualidade de som; conheça modelos no Brasil — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

1. Sony SRS-XB10 – a partir de R$ 429,32

Com design compacto, a XB10 pode ser utilizada em praticamente qualquer lugar, sendo bem fácil de transportar. Apesar do tamanho, o modelo traz um radiador passivo que promete reforçar os graves, funcionando junto ao speaker em si. Além disso, com certificação IPX5 para resistência à água, o produto funciona bem tanto dentro de casa quanto perto de piscinas, por exemplo.

Outro ponto interessante é a autonomia, que pode chegar às 16 horas de reprodução. Disponível para comprar por a partir de R$ 429,32, de acordo com o Compare, a caixinha aparece nas opções de cor azul, vermelho, branco e preto.

Sony SRS-XB10 é pequena e de fácil transporte — Foto: Ana Marques/TechTudo

2. Sony SRS-XB01 – a partir de R$ 552,90

A SRS-XB01 promete trazer graves detalhados com a tecnologia Extra Bass, proprietária da Sony. O modelo da deve funcionar bem para diferentes tipos de uso, contando ainda com uma alça que permite levar a caixinha na bicicleta, na bolsa ou na mochila, por exemplo. Com seis horas de duração, a bateria do dispositivo pode não ser seu ponto forte. Vale lembrar que o acessório é pequeno, e seu driver tem 37 mm, o que não indica uma alta potência na reprodução.

Assim como outros modelos da marca, a XB01 tem resistência à água com certificação IPX5 e conectividade Bluetooth, além de uma entrada auxiliar para tocar músicas via cabo P2. O aparelho fica disponível no Brasil por, pelo menos, R$ 552,90, nas cores azul, vermelho, branco e preto.

Mini alto-falante SRS-XB01 tem design super compacto e acompanha alça para pendurar na mochila — Foto: Divulgação/Sony

3. Sony SRS-XB22 – a partir de R$ 876,81

A SRS-XB22 é mais uma com tecnologia Extra Bass, trazendo radiadores passivos duplos combinados aos dois alto-falantes da caixinha. O acessório conta com recurso DSP, que promete projetar as músicas em uma área mais extensa, o que pode ser interessante sobretudo em ambientes abertos. Compacto, o speaker tem driver duplo de 42 mm, o que indica uma boa potência de saída e baixa distorção de graves, médios e agudos.

Com luzes coloridas que seguem o que está tocando, o aparelho tem ainda a função Party Booster, que permite ao usuário “tocar” a caixinha, que reproduz sons de percussão para acompanhar as músicas. Outro recurso interessante é o Party Chain, que pode ligar até 100 caixas de som da Sony compatíveis, via Bluetooth. Ao todo, são 12 horas de reprodução com uma única carga, e o aparelho aparece em azul, verde, vermelho, cinza e preto no mercado brasileiro. Seus preços, por sua vez, começam em R$ 876,81, de acordo com o Compare.

Sony XB22 promete alta qualidade de som e traz recursos para festas — Foto: Divulgação/Sony

4. XB32 – a partir de R$ 1.338,35

O som da Sony XB32 EXTRA BASS promete até 24h de autonomia de bateria no modo padrão sem luzes ativas. Sua coluna também deve ser bastante flexível podendo ser posicionado em diferentes lugares tanto na vertical como na horizontal, ocupando pouco espaço. Seu tamanho da coluna é de 48 mm e seu alcance de transmissão é de 20hz.

O modelo da linha chama atenção pelas suas funções como a Party Booster que permite reproduzir diferentes sons de sua musica apenas tocando ao redor da coluna, e o Party Chain sem fios que permite sincronizar até 100 colunas via Bluetooth. O aparelho também conta com resistência a água IP67, a poeira, quedas e arranhões. Suas luzes em linhas também fazem sincronização com as batidas prometendo trazer a sensação de estar em um festival onde quer que esteja. O produto se encontra no mercado brasileiro nas cores azul, verde, vermelho, cinzento e preto.

Sony SRS-XB32, modelo mais avançado da linha Extra Bass, reproduz até 24 horas de música — Foto: Divulgação/Sony

5. SRS-XB20 – a partir de R$ 2.397,06

A SRS-XB20 traz potência máxima de 20 Watts RMS, o que deve funcionar bem em ambientes fechados, e promete graves reforçados durante a reprodução. Sua bateria é suficiente para cerca de 12 horas de música e o acessório conta ainda com luzes LED que podem ser interessantes para pequenos encontros. Em relação à conectividade, o aparelho funciona via Bluetooth e NFC, que permite uma troca de dados mais rápida com dispositivos por meio de aproximação. No mercado brasileiro, seu preço mais em conta no momento é de R$ 2.397,06.

Caixa de som Sony XB20 oferece tecnologia NFC para conectar dispositivos móveis — Foto: Divulgação/Sony

6. SRS-XB31 – a partir de R$ 3.029,68

Com promessa de autonomia para até 24 horas de música e graves de alta qualidade, a XB31 é uma das top de linha da marca. Segundo a fabricante, o aparelho deve reproduzir uma espécie de som 3D, característica que pode ser interessante para jogar ou assistir a filmes e séries. Com luzes de LED que seguem a batida do que está tocando, o dispositivo conta com design compacto e peso aproximado de 890 gramas. Intermediário, o dispositivo tem resposta de frequência padrão da categoria, com 20 Hz a 20 kHz.

Seus drivers têm 48 mm de diâmetro e há ainda a tecnologia Extra Bass, com radiadores passivos que intensificam os graves do que é reproduzido. O equipamento é mais um que simula sons de percussão e tem a função Party Chain, para conectar até 100 speakers de forma simultânea. Disponível para comprar em preto ou vermelho, o aparelho está à venda no Brasil por, pelo menos, R$ 3.029,68.

Sony SRS-XB31 possui leds coloridos — Foto: Divulgação/Sony

7. SRS-XB41 – a partir de R$ 3.472,96

Prometendo graves reforçados e uma bateria que pode durar até 24h, a caixa de som SRS-XB41 da Sony pode ser uma boa opção para quem busca alto desempenho. Com 1,5 kg, o modelo não é dos mais portáteis, mas deve ser interessante para festas e reuniões maiores com seus 58 mm de diâmetro nos drivers. A tecnologia Live Sound, presente no acessório, deve passar a sensação espacial no som, sendo mais uma alternativa para o som da TV, por exemplo.

O dispositivo tem certificação IP67 para resistência à água e pode ser usado em áreas externas, contando ainda com LEDs coloridos que seguem as batidas do que está em reprodução no momento. O produto também conta com função Party Chain, que permite sincronizar outras caixas via Bluetooth para ampliar o som, e fica disponível para comprar no Brasil em preto ou vermelho, a preços que começam em R$ 3.472,96.