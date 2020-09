Caixa Econômica Federal lança campanha para renegociação de dívidas

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta quarta-feira (9), a criação da campanha Você no Azul válida até o dia 31 de dezembro deste ano. O objetivo é renegociar dívidas de contratos comerciais em atraso com descontos que podem chegar a 90% do valor da dívida.

De acordo com a estatal, “o público-alvo é composto por clientes que estejam com dívidas vencidas no montante entre R$ 50 e R$ 5 milhões”. A ação vai abranger 3 milhões de pessoas físicas e 359 mil empresas.

O cliente pode renegociar a dívida pelo WhatsApp 0800 726 0104, escolhendo a opção 3; ligando para o número 0800 726 8068 e escolhendo a opção 8; ou acessando o site da Caixa Econômica. Valores de até R$ 2 mil podem ser tratados nas lotéricas informando apenas o CPF. Também é possível solicitar atendimento pelo Twitter e pelo Messenger do banco.

Além disso, cinco caminhões percorrerão todas as regiões do país para atender a população. Confira quais são as primeiras cidades a serem atendidas:

15 a 18 de setembro: Governador Valadares (MG) e São Luís (MA);

21 a 25 de setembro: Montes Claros (MG) e Belém (PA);

5 a 9 de outubro: Pelotas (RS), Vitória (ES), Araçatuba (SP), Teresina (PI) e Palmas (TO);

13 a 16 de outubro: Porto Alegre (RS), Campos dos Goytacazes (RJ), São José do Rio Preto (SP), Natal (RN) e Brasília (DF).

Por: Rafael Ramos