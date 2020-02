Caixa lança ferramenta que permite saque digital do FGTS

O início do ano sempre traz novas perspectivas, possibilidades e até mesmo a vontade de realizar sonhos, como trocar de carro ou começar um curso novo, mas na prática, isso nem sempre acontece, já que os brasileiros estão cada vez mais endividados. Segundo especialistas, cuidar da saúde financeira neste período é algo importante, para que o resto do ano flua bem.

De acordo com pesquisa recente do Serasa Experian, um em cada cinco inadimplentes no Brasil tem entre 41 e 50 anos. Além disso, o número representa 41% da população adulta que reside no Brasil. Pensando nisso, a Simplic – (www.simplic.com.br) – é primeira fintech de crédito 100% online, que possui mais de 4 milhões de clientes cadastrados – separou algumas dicas valiosas para ajudar as pessoas a cuidarem da saúde financeira e equilibrar as contas em 2020:

1º passo: organização.

Relacione as contas, uma a uma, numa planilha, contendo: que tipo de conta é, valor, quantidade de parcelas e vencimento separadas por mês.

2º passo: anote tudo.

Anote todos os gastos num caderno, é importante saber onde, quando e quanto está gastando, para depois analisar se aquele gasto foi necessário ou não e se dá para cortá-lo.

3º passo: faça um balanço.

Ao final do mês some todos os gastos e subtraia do seu salário, assim poderá saber quanto sobrou para fazer investimentos futuros.

4º passo: crie metas.

Você pode começar guardando 50 reais, por exemplo, até o final do ano para viajar ou para pagar alguma conta a vista ou para começar a aplicar o dinheiro, enfim, o importante é criar a sua meta seja a pequeno, médio ou longo prazo.

5º passo: entenda seu perfil.

Seu perfil é endividado, inadimplente, equilibrado ou investidor? Faça essa análise para entender quais pontos precisam ser melhorados a fim de se tornar uma pessoa financeiramente saudável. Lembre-se cuidar da saúde financeira é cuidar da saúde física, mental e espiritual.

Todos esses passos têm o objetivo de te fazer entender para onde estão indo seus recursos, redirecionar melhor seus gastos, manter seu padrão de vida e principalmente, realizar seus sonhos. “Acreditamos que todas as podem ter uma boa qualidade de vida financeira, mesmo passando por situações imprevisíveis que acabam atrapalhamento o orçamento. As fintechs surgiram para ajudar quem precisa de dinheiro de forma rápida, prática e menos burocrática. Além disso, essa modalidade geralmente atende o público que não é aceito nos bancos tradicionais, sendo uma opção para muitos brasileiros que estão endividados”, finaliza Rogério Cardozo, diretor – executivo da Simplic no Brasil.

Sobre a Simplic

Lançada em julho de 2014 no Brasil, a Simplic (www.simplic.com.br), é a primeira plataforma de crédito pessoal 100% online do País. Inovadora, a ferramenta analisa dados do usuário advindos de mais de 200 variáveis e é capaz de gerar uma resposta em menos de 3 segundos. Oferece empréstimos entre R$500 e R$3.500, que podem ser pagos em 3, 6, 9 ou 12 vezes, tudo de forma segura, prática e móvel. A plataforma analisa, hoje, mais de 6 mil solicitações de empréstimos por dia, atingindo em setembro de 2019, 4 milhões de clientes no Brasil.

Por: Rafael Araujo