Caixa pede que beneficiários do auxílio utilizem canais digitais

O auxílio emergencial começou a ser pago nesta terça-feira (6), gerando aglomerações em agências da Caixa Econômica Federal. Pedro Guimarães, presidente do banco, pediu aos beneficiários que priorizem o uso do aplicativo Caixa Tem para movimentações da conta.

Segundo ele, a utilização de meios digitais é essencial para reduzir as filas nas agências em um momento de agravamento da pandemia da Covid-19. O presidente da Caixa também comentou que as aglomerações foram causadas por pessoas que tentavam desbloquear o Caixa Tem.

A primeira das quatro parcelas da nova rodada do auxílio está sendo depositada nas contas poupança digitais do banco até 30 de abril, mas ela só pode ser sacada em espécie ou transferida para uma conta-corrente a partir de 4 de maio, seguindo um calendário escalonado de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

Neste mês, o auxilio pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras em lojas eletrônicas e o pagamento por meio de QR code em maquininhas de estabelecimentos conveniados com a Caixa.

Fonte: Brasil 61