Calor já é intenso neste início de junho em todo o estado do Pará

No Pará, em geral, os próximos 15 dias passam a ser mais mais claros e ensolarados. Porém, com céu de parcialmente nublado a nublado e com pancadas de chuvas no final da tarde e noite. As exceções são para as regiões sul e sudeste, de Marabá para baixo, onde já predominam o tempo seco e as altas temperaturas.

Ainda segundo estimativas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), representado pelo 2º Distrito de Meteorologia (2º Disme), em Belém. O Pará deve atingir temperatura mínima que fica entre 18ºC a 26ºC. As máximas variam de 31ºC até 37ºC.



Segundo o meteorologista Raimundo Abreu de Souza, coordenador do Inmet em Belém, “ao norte e litoral do Estado ainda terão mais de 200 milímetros (mm) de chuvas. E continuará com dias ensolarados e pancadas de chuvas no decorrer da noite e pela manhã. Mas de Marabá, sudeste, para o sul do Pará permanece tempo seco. São esses quatro fenômenos que causam ainda as chuvas. Devido às altas temperaturas tem a convecção, efeitos convectivos, que permite com que tenham as chuvas pontualmente localizadas. Quando dá uma chuva mais intensa, ela está relacionada à formação de linhas de nuvens ou de instabilidades associadas à brisa marítima ou perturbação às ondas de leste”, esclarece o meteorologista.



Na região Metropolitana de Belém (RMB), região litorânea, no nordeste do Pará, e no Baixo Tocantins o clima segue quase no mesmo ritmo. Serão dias ensolarados, mas com chuvas no final da tarde, noite e inclusive de madrugada, somente até por volta das 1h. Na RMB, a média de chuvas esperada para este mês de junho é de 185.8 mm. Já choveu 102.9 mm até a manhã desta segunda (15). As maiores chuvas foram nos dias 1 e 8 de junho, com 23 mm e 17 mm, respectivos. Pode chover mais 100 mm nos próximos 15 dias. Porém, ainda na RMB, 80% das chuvas devem ocorrer das 17h às 1h da madrugada. A temperatura mínima fica entre 23ºC a 24.5ºC. A máxima de 33.5ºC a 35ºC, das 12h às 15h.



A diferença entre a RMB e a região litorânea é que nesta as chuvas devem ocorrer à noite e alguns dias podem amanhecer com céu nublado e encoberto, e começa a melhorar a partir das 9h, uma vez que as instabilidades que o meteorologista explicou ficam localizadas na região litorânea, que envolve Salinas, Bragança, Marudá e outras. Semelhante ao litoral, com chuvas à noite, o clima segue até o norte da ilha do Marajó.



Nesse mesmo ritmo o tempo segue para a região oeste do Pará, onde estão localizados os municípios de Óbidos, Santarém, Monte Alegre, Oriximiná, Juruti e outros. Lá, pos dias ficam ensolarados, e as chuvas acontecem à noite e início da madrugada. Temperatura mínima fica entre 22ºC e 24ºC. Já a máxima de 31ºC a 34ºC. Por fim, no sul e sudeste do Estado, predomina o clima seco e alta temperatura, com máxima de 37 ºC.