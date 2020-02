Camarote do Rio: Sato mostra o corpão, Isis toda decotada e Paolla de fio-dental

Guilherme falou do romance com Gabi para Felipe Prior e Babu durante a madrugada de hoje no BBB 20. O modelo disse o que o incomoda na cantora, que lhe pediu em namoro na quinta-feira (20).

“O problema é que ela é muito desiludida. Eu vivi uma situação parecida com uma menina que eu estava ficando e a Gabi conhece. Ela é da mídia também, tem 500 mil seguidores. A gente estava quase namorando. Eu não estava pegando mais ninguém, estava só com ela. Insegura total, isso incomoda. Eu não quero ficar com uma pessoa que tem medo, quero estar com uma que ache que vai dar certo”, disse, sem citar o nome da misteriosa.

“Ela pediu minha mão bêbada, e eu acreditei real”, lembrou Guilherme. “Acho que ela pediu muito por insegurança”, apostou o arquiteto. “Não acho, foi a intensidade. A gente passa 24 horas junto, não sai de perto um do outro”, respondeu.

Antes, o casal conversou sobre o passado. “Eu me apaixonei várias vezes nesses cinco anos [que está solteira]. Tive amores passageiros, nenhum durou. Fui traída. Já quebrei a cara muitas vezes, mas ainda acredito”, disse a cantora. “Eu também já fui traído, nem por isso deixo de acreditar”, respondeu o brother.