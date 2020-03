Câmeras registram pessoa sendo colocada em porta-malas de carro no prédio onde polícia encontrou mais de R$ 2 milhões

A Brigada Militar teve acesso às câmeras de segurança do prédio onde, na madrugada da última sexta-feira (6), foram localizadas cinco armas e mais de R$ 2 milhões em um apartamento no bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A origem do dinheiro ainda é considerada um mistério para as autoridades, e agora, além da apreensão, um possível homicídio também pode se juntar à história.

De acordo com o comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), major Emerson Ubirajara de Souza, as imagens mostraram uma pessoa sendo colocado no porta-malas de uma Mercedes preta, estacionada na garagem do prédio. Uma adolescente de 16 anos foi apreendida com uma mulher de 35, que seria mãe da jovem. Elas estavam no local quando a polícia chegou para atender um chamado após disparos de arma de fogo terem sido ouvidos.

— Nós vimos o namorado da adolescente buscando dois indivíduos na garagem, que foram autorizados a entrar no prédio pela mãe da adolescente. Eles estavam armados, um com uma arma na cintura e outro na mão. Um tempo depois, as imagens mostram eles saindo do elevador carregando um corpo, e a menina tapou uma câmera com um pano. Mas vimos em outras câmeras que eles tiram o corpo do elevador e colocam no porta-malas. A pessoa aparece com os braços caídos, desfalecida — descreveu o comandante a GaúchaZH.

O namorado da menina não foi encontrado no imóvel durante a abordagem.

— Pelas imagens das câmeras de segurança, não dá para ver quem é a pessoa que está sendo carregada. Não dá para ver se está viva ou morta ou se é o namorado da adolescente. Mas esse rapaznão foi encontrado no apartamento. Por enquanto, ele está desaparecido — explicou o major.

À Brigada Militar, a adolescente disse que o namorado fugiu após uma briga. A menina relatou que ele teria tentado agredi-la, e ela, para se defender, atirou na perna do homem. No registro da ocorrência, o comandante da Brigada Militar de Novo Hamburgo afirmou que a adolescente estava com marcas no pescoço. No apartamento, também foram encontradas marcas de sangue.

Armas e celulares também foram localizadosSoldado Carlos Zoch / Brigada Militar/Divulgação

Na noite de sexta-feira, a Mercedes preta fugiu de uma abordagem policial em ruas de Novo Hamburgo. O carro possui placas clonadas. O veículo e os outros dois homens envolvidos na ocorrência ainda não foram encontrados.

— Encontramos apenas uns lençóis e cobertores cobertos de sangue deixados por esses integrantes da Mercedes em um terreno baldio de um bairro que fica longe da localização do apartamento — disse o major Ubirajara.

Dentro do imóvel havia R$ 328 mil e US$ 388 mil em notas, além de R$ 1,1 mil em moedas. No total, segundo a polícia, foram apreendidos R$ 2.190.258,00, com base no valor de conversão da moeda estrangeira. Os policiais apreenderam ainda três pistolas com carregadores, um revólver, uma garrucha e munição. Também foram localizados no apartamento 20 celulares, diversos chips para os aparelhos, algemas, colete balístico e uma porção de ecstasy, entre outros itens.

Investigações

A Polícia Civil tentará esclarecer a origem do dinheiro, o que aconteceu dentro do apartamento e quem é a vítima que foi carregada para o porta-malas do veículo. O caso está nas mãos do delegado Marcio Niederaurer, da Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo, que preferiu não dar detalhes sobre as apurações.

— Estamos analisando uma série de elementos. Realmente prejudica a investigação adiantar o que apuramos — falou o delegado.