Cametá tem carnaval tranquilo e com forte presença da Polícia Militar

Um dos locais mais procurados pelos foliões e turistas paraenses, o município de Curuçá, região nordeste do Estado, teve a segurança reforçado pela Polícia Militar durante o feriado prolongado de carnaval. O trabalho da corporação fez jus ao tema “Carnaval da Paz na Terra do Folclore”, proposto pela Prefeitura Municipal.

Para este ano, o Comando de Policiamento Regional III (CPR III), com sede no município de Castanhal, recebeu o reforço de 45 policiais militares de outras unidades para atuarem de forma integrada e estratégica com os demais órgãos de segurança pública estaduais e municipais, durante o período carnavalesco em Curuçá.

Iniciado, oficialmente, na noite do último sábado (22), o carnaval na cidade foi marcado pela diversão e segurança dos foliões e moradores da cidade. De acordo com o supervisor-geral do policiamento no local, major Gilberto Cardoso, a PM não registrou ocorrências graves relacionadas ao carnaval.

“Chegamos ao último dia do carnaval sem registros de ocorrências violentas. Na verdade, apenas na noite de sábado, nossos policiais identificaram o início de um pequeno tumulto, mas conseguiram resolver rapidamente”, relatou o oficial, que atua no 12° Batalhão, em Santa Izabel do Pará.

O oficial da PM explicou como foi realizada a distribuição do policiamento no local. “Dividimos o reforço policial em dois turnos. A primeira equipe trabalhou entre as 18h e 0h30, e a outra, entre as 21h e 3h30. Com isso, no horário crítico, de maior movimento, entre as 21h e 0h30min, tínhamos à disposição a força máxima do efetivo, todos prontos para garantir a ostensividade preventiva e a segurança para os curuçaenses e turistas que vêm prestigiar o carnaval na cidade”, concluiu.

Ação Integrada – Somente para o carnaval em Curuçá, o CPR III da Polícia Militar disponibilizou 10 viaturas e três motos para atuar durante os cinco dias de programação. Além do reforço de 45 militares de outras unidades, contou também com o apoio da Polícia Civil do Estado (PC), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), do Departamento de Trânsito do Estadol (Detran) e de 150 homens da Prefeitura Municipal de Curuçá, que ajudaram na organização e fiscalização de vendedores ambulantes e evitaram a venda e o consumo de bebidas em recipientes de vidro.

