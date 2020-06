Camila Queiroz quer ter filho com Klebber Toledo: ‘Vamos deixar acontecer’

Camila Queiroz e Klebber Toledo se abriram sobre a relação durante a quarentena e os planos para o futuro. A atriz contou, em entrevista ao Extra, que pensa em ter filhos com o marido, mas não tão cedo.

“A gente está feliz com família agora”, disse, se referindo às três cachorras do casal, Lua, Angel e Céu. “Além do mais, minha irmã está morando com a gente, porque está estudando e trabalhando também. Acaba que temos uma ‘filha’ mais nova”.

“O bebê vai vir na hora que tiver que vir. Se ficar programando muito, nunca chega a hora certa. Vamos deixar acontecer”, argumentou ainda.

Imagem de casal ‘perfeito’

Os dois rejeitam o rótulo de “casal perfeito” que ganharam dos fãs. “Perfeito onde, gente? Não existe modelo de casamento ideal. Tudo é uma construção. A gente aprende a ter paciência, dedicação, um tem que prestar atenção no outro… E amor não é tudo”, avisou Camila.

Eles admitem que não brigam muito, no entanto — e tentam sempre resolver as questões que surgem, sem “deixar para lá”. “Antes de começar a virar briga, eu converso. Camila é canceriana, fica mais quietinha. Eu sou geminiano, o cara que diz ‘não vai dar para ficar assim, vamos resolver'”, contou Klebber.

Na quarentena

Convivendo 24h por dia durante a quarentena ditada pelo novo coronavírus, eles estão descobrindo novas formas de aprofundar a parceria.

“Ele tem sido muito parceiro. Divide as tarefas de casa, cozinha bem… Não vou fazer tanta propaganda, porque o bicho já é bonito, tem esse ‘zoio’ claro, não posso ficar vendendo meu peixe”, brincou Camila.

“Ah, e ele é também um excelente dono de casa. Klebber levanta mais cedo, umas 6h”, contou ainda. “Eu preciso dormir bastante. Se for menos que o necessário, isso altera o meu humor. Já teve dia, na quarentena, em que eu acordei com a casa brilhando, não precisei fazer nada”.