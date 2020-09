“Caminhão-carro” dispensa CNH especial e vira alternativa na pandemia

Com a expansão significativa do e-commerce em meio à pandemia, o segmento de entregas urbanas cresceu e estimulou a renovação da frota de caminhões, principalmente porque o ambiente de juros baixos favorece a compra de veículos. Para pequenos e médios empresários, o “caminhão-carro” da Volkswagen, que pode ser conduzido com habilitação comum (ou “B”), virou uma alternativa na crise.

O caminhão da montadora na verdade é o Delivery Express, mas é chamado assim internamente por dispensar habilitação para veículos pesados. É voltado tanto para frotistas quanto para autônomos e pequenos empresários.

“Este produto tem inúmeras vantagens. Além de ser o único caminhão que não exige carteira especial para dirigir, também paga pedágio como carro de passeio, o que acaba sendo muito mais econômico”, garante Roberto Cortes, presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus, em entrevista exclusiva à EXAME.

Segundo o executivo, de janeiro a agosto as vendas do modelo atingiram 2.086 unidades, número praticamente estável em relação ao volume comercializado no mesmo período do ano passado (2.167). Ao mesmo tempo, o setor de caminhões registrou uma queda de 14,9% das vendas totais no acumulado de 2020.

“A demanda está muito aquecida no segmento de entregas urbanas. Na pandemia, este mercado não está sofrendo”, diz Cortes.

O executivo explica que o mercado brasileiro nunca teve uma taxa básica de juros tão baixa, o que faz com que a propensão a investir em caminhões aumente. “Com a crescente tendência de entregas, o empreendedor faz as contas e decide por fazer sua logística internamente”.

Ele acrescenta que as instituições financeiras estão com taxas bastante competitivas e sempre há a opção do banco de montadora, que é voltado para fomentar o setor.

Além do Delivery Express convencional, a montadora reserva a versão elétrica do modelo para o futuro próximo, dentro do projeto do e-Delivery, primeiro caminhão elétrico a ser produzido em série no Brasil, na fábrica da Volkswagen Caminhões em Resende, no Rio de Janeiro.

“As nossas soluções são sempre voltadas para o mercado brasileiro, por isso têm dado muito certo”, afirma Cortes.

Por Juliana Estigarribia